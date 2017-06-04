صور| أجمل إطلالات الفنانات في حفل «جوائز الصابون البريطانية»

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أقيم مساء أمس السبت، حفل توزيع جوائز الصابون البريطانية بنسخته الـ19 في مدينة مانشستر البريطانية.

وفاز Emmerdale بجائزة أفضل مسلسل، إلى جانب خمس جوائز أخرى، وتلاه مسلسل Coronation Street بأربع جوائز، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

وشهد الحفل إطلالات مبهرة لعدد من الفنانات، يمكنك اختيار التصميم الخاص منها ليناسبك في السهرات والمناسبات المختلفة..

"كاترين تيلدسلي"

"نيكي ساندرسون"

"ستيفاني وارينج"

"لوسي فالون"

"كيم مارش"

"بروك فنسنت"

"تشيلسي هيلي"

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"جاكلين جوسا"

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"لوسي جو هدسون"

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"كيرستي ليه-بورتر"

"صوفي بورلي"