وزير الخارجية الألماني: نقف بجانب بريطانيا
وزير الخارجية الألماني: نقف بجانب بريطانيا
02:30 م الأحد 04 يونيو 2017
وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل
برلين (د ب أ)
تعهد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل بدعم بلاده لبريطانيا بعد الهجوم الإرهابي الذي شهدته لندن الليلة الماضية.
وقال جابريل اليوم الأحد : "إننا نقف بجانب صديقاتنا وأصدقائنا البريطانيين ولن نتراجع".
وتابع الوزير الاتحادي قائلا: " إننا نتعاطف مع الضحايا وأسرهم وكل الأشخاص في هذه المدينة الشجاعة الرائعة. ونتمنى للمصابين من قلوبنا الشفاء التام والعاجل".
وأشار إلى أن بريطانيا أصيبت من الإرهاب مرة أخرى، وقال: "مجددا كان الهجوم موجها ضد أشخاص يرغبون فقط في قضاء أمسية ممتعة ببساطة".
وأضاف جابريل في بيانه أنه حتى الآن لم تُعرف جميع الخلفيات، واستدرك قائلا: "ولكن من الواضح حاليا: أنه ليس هناك أي مبرر للوحشية والغدر لمثل هذه الجرائم".
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