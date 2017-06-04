وزير الخارجية الألماني: نقف بجانب بريطانيا

برلين (د ب أ)

تعهد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل بدعم بلاده لبريطانيا بعد الهجوم الإرهابي الذي شهدته لندن الليلة الماضية.

وقال جابريل اليوم الأحد : "إننا نقف بجانب صديقاتنا وأصدقائنا البريطانيين ولن نتراجع".

وتابع الوزير الاتحادي قائلا: " إننا نتعاطف مع الضحايا وأسرهم وكل الأشخاص في هذه المدينة الشجاعة الرائعة. ونتمنى للمصابين من قلوبنا الشفاء التام والعاجل".

وأشار إلى أن بريطانيا أصيبت من الإرهاب مرة أخرى، وقال: "مجددا كان الهجوم موجها ضد أشخاص يرغبون فقط في قضاء أمسية ممتعة ببساطة".

وأضاف جابريل في بيانه أنه حتى الآن لم تُعرف جميع الخلفيات، واستدرك قائلا: "ولكن من الواضح حاليا: أنه ليس هناك أي مبرر للوحشية والغدر لمثل هذه الجرائم".