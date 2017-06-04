سقوط عصابة جديدة لسرقة السيارات في حلوان

كتب فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، مسجل خطر وسائق كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقه السيارات بأسلوب قطع الأسلاك في حلوان.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها أن كل من "محمد.ع"، 36 سنة، عامل، "مسجل خطر"، و"أحمد.م"، 24 سنة، سائق، كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات

بأسلوب قطع الاسلاك.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الاجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن الأول، وضُبط بحوزتهما سيارة مبلغ بسرقتها، وسلاح ناري فرد خرطوش وشنطة عدة.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيداها واعترفا بارتكاب واقعة سرقة السيارة المضبوطة بحوزتهما بأسلوب توصيل الأسلاك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.