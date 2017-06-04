ضبط مسجل خطر بعد انتشار صورته بسلاح على "الفيس بوك" بالبحيرة
ضبط مسجل خطر بعد انتشار صورته بسلاح على "الفيس بوك" بالبحيرة
02:16 م الأحد 04 يونيو 2017
ضبط مسجل خطر
كتب - علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية عقب انتشار صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "وبحوزته أسلحة نارية وبيضاء
قالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه-، اليوم الأحد، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها وضبط كافة صور الخروج عن القانون، وأكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تداول بعض صور لأحد الأشخاص منشورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبحوزته سلاح ناري وسلاح أبيض.
وأضاف البيان، أن الصورة المتداولة خاصة بشخص يدعى "محمد.س"، 29 عامًا، مقيم بدائرة القسم، وسبق اتهامه في 14 قضية "سلاح، وسرقة بالإكراه، ومخدرات" ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بقضية تبديد.
وعقب تقنين الاجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش"، و3 طلقات خرطوش، وسلاح أبيض".
وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته بالصورة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي أقر بصحتها واعترف بحيازته للأسلحة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
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