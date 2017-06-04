بالصور - ارتياح بين طالبات "الثانوية" بالمنوفية.. وتجمهر أولياء الأمور أمام اللجان

المنوفية مروة فاضل:

أبدت العشرات من طالبات مدرسة الثانوية القديمة بنات بشبين الكوم، سعادتهن من سهولة امتحان اللغة الغربية، مؤكدين خلوه من الأسئلة الصعبة ووضعه في مستوى الطالب المتوسط.

وعلى جانب آخر رفضت إدارة المدارس خروج الطلاب والطالبات عقب امتحان اللغة العربية، إذ تم إغلاق بوابات المدارس وذلك لأداء مادة التربية الدينية.

كما تجمهر العشرات من أولياء الأمور أمام المدارس بمراكز المحافظة للاطمئنان على أبنائهم عقب الانتهاء من أداء الامتحان.

كان حوالي 26 ألفا و725 طالبا وطالبة، قد أدوا امتحان اللغة العربية في أول أيام ماراثون الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، موزعين على 68 لجنـة بمراكز المحافظة في التاسعة صباحًا