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رئيس الوزراء التركي: نأمل في إصلاح العلاقات مع ألمانيا

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء التركي: نأمل في إصلاح العلاقات مع ألمانيا

02:18 م الأحد 04 يونيو 2017

رئيس الوزراء التركي: نأمل في إصلاح العلاقات مع ألمانيا

اسطنبول (د ب أ)

تأمل التركية في إصلاح العلاقات مع ألمانيا، ولكن ذلك يحتاج جهدا متبادلا، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن رئيس الوزراء بن علي يلدريم اليوم الأحد.

وتدهورت العلاقات بين ألمانيا وتركيا وسط مساعي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للضغط على الأتراك المغتربين في ألمانيا من أجل التصويت لصالح تعديل دستوري لتوسيع سلطاته في استفتاء أجري في وقت سابق هذا العام .

ورفضت تركيا مؤخرا السماح لعدد من أعضاء البرلمان الألماني بزيارة قوات ألمانية متمركزة في قاعدة إنجرليك الجوية، وهو ما تسبب في تعميق الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

وقال يلدريم إن حكومته ترغب في إعادة العلاقات مع ألمانيا "إلى مسارها" ولكنه أضاف أنه "ينبغي على ألمانيا التحرك وفقا لذلك".

وتأتي تعليقات رئيس الوزراء التركي قبيل زيارة وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل لأنقرة، والمقررة غدا الاثنين. وسوف يلتقي جابريل نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، حيث من المتوقع أن تركز مباحثاتهما على نزاع "إنجرليك".

كما انتقد يلدريم ألمانيا ووصفها بأنها "متسامحة للغاية" مع أنصار الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن وأنصار "حزب العمال الكردستاني" المحظور.

وتلقي الحكومة التركية المسؤولية على جولن في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها الدولة في 15 يوليو العام الماضي. وينكر جولن هذه الاتهامات. وتم اعتقال عشرات الآلاف من أنصار جولن منذ ذلك الوقت بتهمة الارتباط بمحاولة الانقلاب.

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مصراوي Masrawy

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