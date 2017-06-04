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حجازي: نهنئ الدولة بعدم تسريب امتحانات الثانوية العامة

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مصراوي Masrawy

حجازي: نهنئ الدولة بعدم تسريب امتحانات الثانوية العامة

02:23 م الأحد 04 يونيو 2017

حجازي: نهنئ الدولة بعدم تسريب امتحانات الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

هنأ الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، الدولة المصرية لنجاحها في إحكام السيطرة على امتحانات القانوية العامة وعدم تسريبها هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف حجازي خلال المرتمر الصحفي، الذي عقد قبل قليل في وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم تسريب امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب اليوم، ولن يتم تسريب اي امتحان آخر هذا العام.

ولفت حجازي إلى أن ماتم نشره عبر صفحات الغش الالكتروني، بعد بدء الامتحان بساعة ونصف، ليس تسريبا ولكن غشا الكترونيا.

وأكد حجازي، أن الطالب المتورط في تصوير ورقة الأسئلة، تم ضبطه خلال دقائق، ولم يحدث لي استفادة مما نشره، خاصة أنه صور 4 ورقات فقط من 30 ورقة هم حجم الكراسة الامتحانية.

وناشد حجاري، أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء ما تنشره صفحات الغش الالكتروني من شائعات، لا تضر إلا أبنائهم، مؤكدًا أن عصر التسريب انتهى.​

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