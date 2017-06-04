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رضا حجازي: امتحان اللغة العربية لم يسرب

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مصراوي Masrawy

رضا حجازي: امتحان اللغة العربية لم يسرب

02:23 م الأحد 04 يونيو 2017

رضا حجازي: امتحان اللغة العربية لم يسرب

امتحانات الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

قال رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العالي، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن امتحان اللغة العربية لم يسرب كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن أحد الطلاب تداول نموذج واحد من أصل 4 نماذج عقب مضي ساعة ونصف من بدء الامتحان، وتم تتبعه ورصده.

وأضاف حجازي، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء امتحان اللغة العربية، اليوم الأحد، أنه تم رصد 5 حالات غش بـ 5 لجان مختلفة، فيما تم رصد حالة غش تخص ملاحظ بإحدى اللجان.

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أنه لا يتم تحويل الطلاب المضبوطين بحالات الغش إلى النيابة، نظرًا لأنهم يخضعون لقانون الطفل، فيما يخضع الملاحظ المضبوط للقانون 101.

وأدى صباح الأحد، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، امتحانهم في مادة اللغة العربية خلال الفترة الأولى، وبلغ عددهم (592,474) طالب وطالبة أمام (1642) لجنة على مستوى الجمهورية.

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