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خبراء الأرصاد :الطقس غدا مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة

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مصراوي Masrawy

خبراء الأرصاد :الطقس غدا مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة

02:21 م الأحد 04 يونيو 2017

خبراء الأرصاد :الطقس غدا مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة

(القاهرة) أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على سيناء وشمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه ما بين متر الى متر ونصف المتر و أما عن حالة البحر الأحمر معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين الى مترين ونصف المتر والرياح على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 23 37 

الإسكندرية 19 32

مطروح 17 31

بورسعيد 22 31 

دمياط 22 30 

بلطيم 22 30 

الإسماعيلية 22 37 

السويس 22 38 

العريش 18 32 

نخل 15 39 

طابا 17 40 

الطور 24 35 

مرسى علم 27 36 

الغردقة 26 40 

شرم الشيخ 29 38 

رفح 17 31 

كاترين 15 29 

سيوة 22 41 

المنيا 22 38

الفيوم 22 39 

رأس سدر 22 35 

أبوسمبل 24 40

وسط الدلتا 22 36

أسيوط 23 38 

سوهاج 24 39 

الأقصر 25 41

أسوان 26 41 

شلاتين 23 36

حلايب 25 34

الوادى الجديد 26 41

قنا 24 41 

نويبع 25 37 

السلوم 17 29

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