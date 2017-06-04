مدير "إسعاف الشرقية": إصابة طالبتين بأزمة قلبية في أول أيام امتحانات الثانوية

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور أحمد الشيخ، مدير مرفق هيئة الإسعاف بمحافظة الشرقية، إن غرفة متابعة امتحانات الثانوية العامة، رصدت، اليوم الأحد، نقل 4 حالات، بينهم مصابين بأزمات قلبية، بين الطلاب، إلى المستشفيات.

وأضاف "الشيخ" في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إن الحالات الأربعة، منهم حالة لطالب تعرض للإغماء بإحد اللجان في الزقازيق، وحالة أخرى لطالبة، والحالتين الأخريين لطالبتين أصيبتا بأزمة قلبية.

وأشار مدير مرفق إسعاف الشرقية، إلى أنه جار اتخاذ كافة الإسعافات تجاه المصابين؛ حتى يستعيدوا وعيهم بالكامل.

وبدأت، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضور كبير لأولياء الأمور؛ للاطمئنان على أبنائهم.

كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي 36 ألف و917 طالب وطالبة؛ منهم 15 ألف و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي رياضة، و14 ألف و823 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.