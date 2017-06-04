بالصور.. أولياء أمور "الثانوية" يتسلقون أسوار اللجان الامتحانية في الشرقية
بالصور.. أولياء أمور "الثانوية" يتسلقون أسوار اللجان الامتحانية في الشرقية
02:12 م الأحد 04 يونيو 2017
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بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد خدمات تأمين امتحانات الثانوية العامة
الشرقية – فاطمة الديب
رصدت عدسة "مصراوي" متابعة أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، لمستوى امتحان اللغة العربية لأبنائهم، حيث صعد بعضهم أعلى سور المدرسة، لمحاولة التواصل مع الطلاب.
كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي 36 ألف و917 طالب وطالبة؛ منهم 15 ألف و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي رياضة، و14 ألف و823 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.
وبدأت، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضورًا كبيرًا لأولياء الأمور، للاطمئنان على أبنائهم.
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