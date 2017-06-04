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مصر والأزهر يدينان اعتداء لندن "الإرهابي"

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مصراوي Masrawy

والأزهر يدينان اعتداء لندن "الإرهابي"

02:06 م الأحد 04 يونيو 2017

انتشار للشرطة البريطانية في شارع بورو غداة الاعتدا

القاهرة (أ ف ب)

دانت مصر والأزهر الأحد اعتداء لندن "الإرهابي" الذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وأكدت القاهرة أن "جميع المجتمعات والشعوب باتت مستهدفة بالإرهاب البغيض".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان الأحد أن "هذا الحادث يمثل حلقة جديدة في سلسلة العمليات الإرهابية التي شهدها العديد من المدن حول العالم مؤخرا، وهو ما يؤكد أن جميع المجتمعات والشعوب باتت مستهدفة بالإرهاب البغيض".

وجددت مصر "التأكيد علي دعوة جميع دول العالم إلي الاصطفاف في مواجهة ظاهرة الإرهاب، ومن يقف وراء التنظيمات الإرهابية بالدعم والتمويل والتسليح، مؤكدةً علي تضامن مصر الكامل مع والشعب البريطانيين في هذه الأوقات العصيبة".

من جانبه، دان الأزهر الشريف "عمليتي الدهس والطعن الإرهابيتين في لندن".

وشدد الأزهر في بيان صباح الأحد على "موقفه الثابت الذي يرفض كل العمليات الإرهابية التي تستهدف الآمنين في كل ربوع الأرض، مشددًا على أنَّ من حق جميع البشر العيش في سلام وأمان بغض النظر عن دينهم أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم".

وطالب الأزهر "المجتمع الدولي بضرورة تضافر الجهود للقضاء على الإرهاب وخطره الذي بات يهدد السلام العالمي ويضرب يومًا بعد يوم مناطق مختلفة في كل أنحاء العالم" .

وتقدم الأزهر "بخالص العزاء لبريطانيا حكومة وشعبًا في ضحايا الغدر والإرهاب، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين".

قتل سبعة اشخاص وأصيب نحو خمسين بجروح مساء السبت في لندن حين قام ثلاثة مهاجمين على متن شاحنة صغيرة بدهس حشد على جسر لندن بريدج ثم هاجموا مارة بالسكاكين قبل أن تقتلهم الشرطة.

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