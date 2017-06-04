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«أوبر» في مرمى النيران بعد موقف «غير إنساني» من سائقيها

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«أوبر» في مرمى النيران بعد موقف «غير إنساني» من سائقيها «أوبر» في مرمى النيران بعد موقف «غير إنساني» من سائقيها

التحرير

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سادت حالة عارمة من الغضب لدى الشعب البريطاني، تجاه شركة "أوبر"، وذلك على خلفية استغلالها للأحداث الجِسام التي مرت بالبلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، فإن هذا الغضب العارم يأتي بعد قرار سائقي "أوبر" التخلي عن التعريفة الثابتة ورفعها، تزامنًا مع حادث لندن الإرهابي الأخير، وهو ما اعتبره الجمهور محاولة لاستغلال الأزمة بشكل غير إنساني.

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ونشر عملاء "أوبر" صورًا لمسار رحلاتهم وسط لندن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معترضين على زيادة الأسعار في منطقة الحادث، وذلك على الرغم من أن معظم الناس سيكونوا في حاجة إلى الابتعاد عن موقع الحادث في أسرع وقت ممكن.

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التحرير

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