مدير أمن الشرقية: 4 حالات غش في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة
مدير أمن الشرقية: 4 حالات غش في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة
01:57 م الأحد 04 يونيو 2017
امتحانات الثانوية العامة
الشرقية – فاطمة الديب
قال اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إن الأجهزة الأمنية رصدت 4 حالات غش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية.
وأضاف طبلية، في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إن الحالات الأربعة فردية؛ اثنين منهم بدائرة مركز أبو كبير، وواحدة بمركز كفر صقر، والأخرى بدائرة مركز فاقوس.
وأشار مدير أمن الشرقية، إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين داخل مقار اللجان، مشددًا على أن أي خروج عن إطار النظام في الامتحانات سيواجه بالقانون.
وبدأت، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضور كبير لأولياء الأمور؛ للاطمئنان على أبنائهم.
كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي عدد طلاب 36 ألف و917 طالب وطالبة؛ منهم 15 ألف و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي رياضة، و14 ألف و823 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.
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