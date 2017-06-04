إحالة أوراق المتهم بقتل طبيب تخدير في الشرقية للمفتي
إحالة أوراق المتهم بقتل طبيب تخدير في الشرقية للمفتي
01:52 م الأحد 04 يونيو 2017
الشرقية – فاطمة الديب
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، المتهم بقتل طبيب تخدير بمستشفى منيا القمح العام؛ علي خلفية مشاجرة وقعت بينهما، بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي لأخذ رأي فضيلته في إعدامه شنقًا.
تعود تفاصيل القضية لسنة 2016؛ عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا بالعثور على جثة "حسين.م.م" 58 عامًا، طبيب تخدير بالمعاش، مُقيم بمنيا القمح، ولا توجد إصابات ظاهرية بالجثو التي عُثر عليها بمدخل إحدى العقارات بالزقازيق.
بالانتقال وسؤال شقيقه "محمود" 65 عاما، بالمعاش، أفاد بأن شقيقه المتوفى تم العثور عليه بالعقار الذي يملكه، وأنه كان على موعد مع زوج شقيقة زوجته "إسلام.أ.ع" 33 عاما، موظف بشركة الكهرباء واتهمه بالتسبب في وفاته.
وتوصلت الجهود أن المذكور وراء ارتكاب الواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقرَّ بارتكابه الواقعة، حيث إنه تربطه صلة قرابة بالمجني عليه، وأنه حصل منه على 3 آلاف جنيه مقابل إنهاء إجراءات توصيل الكهرباء للعمارة المملوكة له.
وأشار المتهم، إلى أنه سرق المتهم من المجني 10 آلاف جنيه، وكذلك مفاتيح السيارة الخاصة به رقم "2697 مصر" وهرب بها من مكان الواقعة وأخفاها، وتحرر المحضر رقم 4436 لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالته للجنايات.
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