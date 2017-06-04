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علاء والي: قانون تعويضات المقاولات يحافظ على حقوق 10 ملايين عامل بقطاع المقاولات

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علاء والي: قانون تعويضات المقاولات يحافظ على حقوق 10 ملايين عامل بقطاع المقاولات علاء والي: قانون تعويضات المقاولات يحافظ على حقوق 10 ملايين عامل بقطاع المقاولات

التحرير

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قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة " يحافظ على حقوق 10 ملايين عامل من الطبقة الكادحة في المجتمع المصرى نتيجة الظروف الاقتصادية التى تعرضت لها بعض الشركات، والذين يعملون في قطاع من أهم القطاعات الحيوية، ألا وهو قطاع المقاولات.

وأوضح والي، فى تصريح له أن قطاع المقاولات يمثل عصب التنمية الشاملة للدولة من أجل إنجاز العديد من المشروعات العملاقة، مشيرًا إلى أن القانون ينقذ بعض شركات المقاولات التى لحقت بها خسائر مالية فادحة نظراً للظروف الاقتصادية التى طرأت خلال الفترة السابقة، وأثرت سلباً ونتج عنها عدم قدرتها عن تنفيذ المشروعات، وتسليمها في الميعاد المحدد لها مما أدى إلى تراكم المديونيات عليها طرف البنوك وأصبحت العمالة فيها مهددة بالتشرد.

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وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التعويضات الذى تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب سوف يكون له مردود إيجابى على قطاع المقاولات بكافة أنواعه وعودة الروح من جديد لشركات المقاولات التى تعثرت في ظل هذه الظروف بمجرد صدور هذا القانون، لكى تعود لسوق العمل من جديد وتبدأ نشاطها مرة أخرى لتحقق مكاسب تعوضها عن الخسارة التى لحقت بها من خلال البدء فى سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية العملاقة المسندة إليها في ضوء تنفيذ خطة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة حالياً للنهوض بالتنمية الاقتصادية.

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التحرير

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