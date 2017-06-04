«اتصالات البرلمان»: حسم مناقشة موازنة قطاعات الاتصالات الخمس غدًا

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قال نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن أخر يوم في مناقشة موازنة قطاعات الاتصالات الخمس غدا الاثنين، على أن يتم بعدها رفع التقاير بموازنتها في شكلها النهائي، وتسليمها لمكتب لرئيس مجلس النواب.

وأوضح السعيد في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الاثنين، أن اللجنة ترى أن الموازنات المعتمدة لعام 2017_2018 تم الموافقة عليها، ولم يتمم المطالبة بأي زيادات بعد، أو تقليص لأي من موازناتها، مشيرًا إلى أن معدل نمو قطاع الاتصالات خلال العام المالي الجديد متوقع أن يصل إلي 11.3% بالموازنة المالية لعام 2017ـ 2018.

وكانت لجنة الاتصالات قد عقدت برئاسة النائب نضال السعيد 5 اجتماعات على مدار أسبوعين، لمناقشة مشروعات الموازنة العامة للدولة عن القطاعات التى تخص عمل اللجنة.

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ومن أهم ملفقات الموازنات التي تولتها مناقشة مشروع موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالى الجديد 2017/2018، ومشروع الموازنة العامة لديوان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالى الجديد، ومشروع الموازنة العامة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للعام المالى 2017/2018.

وكذلك مشروع موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للعام المالى 2017/2018، ومشروع الموزانة العامة للمعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية للعام المالى الجديد.

