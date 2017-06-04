«المحافظين»: وفد الحزب يتوجه إلي «بكين» للقاء قادة الشيوعي الصيني الإثنين

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تلقى حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، دعوة من الحزب الشيوعى الحاكم فى دولة الصين الشعبية لزيارة العاصمة بكين ولقاء قادة الحزب الشيوعي الصيني.

وتأتى الدعوة الموجهة من الجانب الصيني إلى وفد الأحزاب المصرية دعما لتنمية العلاقات المصرية- الصينية وتوطيدها، وذلك قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين لحضور المؤتمر الاقتصادى فى شهر سبتمبر المقبل.

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يضم وفد الحزب المغادر الي بكين، رئيس الوفد المستشار أشرف الروبى عضو الهيئة العليا والمكتب السياسى، وأحمد حنتيش المتحدث الرسمي للحزب وعضو المكتب السياسي.

ومن المزمع أن يتوجه وفد من الأحزاب المصرية إلى "بكين"‏ غدا الإثنين.