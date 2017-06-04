أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«المحافظين»: وفد الحزب يتوجه إلي «بكين» للقاء قادة الشيوعي الصيني الإثنين

Google+ Print
«المحافظين»: وفد الحزب يتوجه إلي «بكين» للقاء قادة الشيوعي الصيني الإثنين «المحافظين»: وفد الحزب يتوجه إلي «بكين» للقاء قادة الشيوعي الصيني الإثنين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تلقى حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، دعوة من الحزب الشيوعى الحاكم فى دولة الصين الشعبية لزيارة العاصمة بكين ولقاء قادة الحزب الشيوعي الصيني.

وتأتى الدعوة الموجهة من الجانب الصيني إلى وفد الأحزاب المصرية دعما لتنمية العلاقات المصرية- الصينية وتوطيدها، وذلك قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح إلى بكين لحضور المؤتمر الاقتصادى فى شهر سبتمبر المقبل.

شاهد أيضا

يضم وفد الحزب المغادر الي بكين، رئيس الوفد المستشار أشرف الروبى عضو الهيئة العليا والمكتب السياسى، وأحمد حنتيش المتحدث الرسمي للحزب وعضو المكتب السياسي.

ومن المزمع أن يتوجه وفد من الأحزاب المصرية إلى "بكين"‏ غدا الإثنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعليم وتحسين أوضاع المعلمين

السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعليم وتحسين أوضاع المعلمين

السيسي يوجه الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمعلم

السيسي يوجه الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمعلم

القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان

القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان