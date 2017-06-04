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بالصور.. أولياء الأمور يتابعون أبنائهم من أعلى سور مدرسة بالشرقية

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بالصور.. أولياء الأمور يتابعون أبنائهم من أعلى سور مدرسة بالشرقية بالصور.. أولياء الأمور يتابعون أبنائهم من أعلى سور مدرسة بالشرقية

التحرير

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كتب – إسلام عبدالخالق

رصدت عدسة «التحرير»، اليوم الأحد، اعتلاء عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة سور إحدى مدارس الشرقية؛ للاطمئنان على أبنائهم عقب انتهاء الوقت المحدد لمادة اللغة العربية.

وانطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، اليوم، وسط تواجد أمني مُكثف من قبل قوات الشرطة لتأمين اللجان.

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كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، التيتستمر حتى يوم 24 من يونيو الجاري، بإجمالي 36 ألفا و917 طالبا وطالبة، منهم 15 ألفا و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي ، و14 ألفا و823 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية.

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التحرير

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