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التعليم: ضبط الطالب المتورط فى تسريب امتحان اللغة العربية بالعريش

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التعليم: ضبط الطالب المتورط فى تسريب امتحان اللغة العربية بالعريش التعليم: ضبط الطالب المتورط فى تسريب امتحان اللغة العربية بالعريش

التحرير

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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة تمكنت من تحديد الطالب المتورط فى تصوير أجزاء من أسئلة امتحان اللغة العربية الذى أداه الطلبة، اليوم الأحد.

وأوضح حجازى أن الطالب يؤدى الامتحانات بلجنة رائد عمر شكرى بالعريش، وتبين قيامه بتصوير أجزاء من امتحان مادة اللغة العربية ونشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حيث تم إلغاء امتحانه وإحالته للشئون القانونية، لتطبيق القانون رقم 101 بحرمانه من الامتحانات لمدة عام أو عامين.

وكانت صفحة «شاومينج يغشش ثانوية عامة»، قد تداولت صورًا مسربة من داخل لجان امتحانات اللغة العربية، وقالت شاومينج فى منشور لها: «الامتحان كويس علشان الأهالى تطمن»، وأرفقت الصور المسربة بالمنشور، بينما اعترفت وزارة التربية والتعليم بصحة بعض الأجزاء المسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت صباح اليوم الأحد، بامتحان اللغة العربية، وقد بلغ عدد المقيدين للعام الدراسى 675 ألفًا، و761 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد المتقدمين للامتحان 592 ألفًا، و474 طالب وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات من الحالات الخاصة منهم 455دمج، و8 من ضعاف البصر، و201 من المكفوفين، وبلغ إجمالى الطلبة المتقدمين لأداء الامتحان من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا 178 طالب وطالبة.

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تسريبات شاومينج

 

 

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