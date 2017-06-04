وزير الصناعة: السيسي كلفني بتحمل تكاليف نقل الجلود لمدينة الروبيكي

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قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه جاري إنهاء عمليات النقل والتركيب للـمصانع العشرة التى ستشملها المرحلة الأولى لعملية نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون الى مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى، حيث أنهت بعض المصانع تركيب براميل الدباغة والمعدات بالكامل وستبدأ تجارب التشغيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد قابيل أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحمل الدولة كافة نفقات عملية النقل سيسهم فى الإسراع فى نقل المدابغ الى المدينة الجديدة .

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها الوزير لموقع مشروع مدينة الجلود بالروبيكى والتى تفقد خلالها التجهيزات النهائية لتوصيل الخدمات للمنشأت و متابعة تزويد المصانع بالماكينات والمعدات سواء الجديدة او المنقولة من مجرى العيون.

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وشارك فى الجولة المهندس ياسر المغربى مستشار الوزير للمشروعات القومية والمهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية والمهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس التكنولوجيا للصناعة والابتكار .

وعقد الوزير خلال الجولة اجتماع موسع مع أصحاب الـ 10 مدابغ المنتقلة من مجرى العيون الى الروبيكى، حيث أكد الوزير على أهمية الإسراع فى انهاء أعمال التجهيزات وتركيب المعدات إلى جانب انهاء توصيل الخدمات المتعلقة بالغاز والمياه والكهرباء والإتصالات .

وأشار" قابيل " إلى أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة بدء اجراءات نقل الدفعة الثانية من مدابغ جرى العيون إلى المدينة الجديدة ، حيث وجه الوزير بضرورة انهاء كافة الأمور المتعلقة بتجهيز القواعد الخرسانية تمهيداً لتركيب المعدات ليتسنى بدء الإنتاج الفعلى لهذه المدابغ قريباً .





