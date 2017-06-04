غياب 4 محترفين عن تجمع المنتخب الوطني

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تغيب الرباعي محمد صلاح، ومحمد النني، وعمرو وردة، وسام مرسي، عن تجمع منتخب مصر في مشروع الهدف، استعدادًا لانطلاق المعسكر التحضيري للقاء المنتخب التونسي في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب، إن الرباعي توجه للإسكندرية مباشرة، موضحا أن لاعبي الأهلي، سينتظمون في المعسكر بعد نهاية لقاء فريقهم مع الوداد المغربي، بدوري أبطال أفريقيا، الذي يقام مساء اليوم على ملعب برج العرب.

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ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره التونسي يوم 11 يونيو الجاري ضمن أفتتاح مباريات الفريقين بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها الكاميرون.