مهند مجدي ضمن قائمة لجنة اتحاد الكاراتيه

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أُختير مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ضمن اللجنة التي شكلها الدكتور أيمن عبدالحميد، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، من أجل التخطيط لمستقبل اللعبة خلال الفترة المقبلة، ووضع تصور للائحة النظام الأساسي عقب صدور قانون الرياضة الجديد بما يتوافق مع مواثيق اللجنة الأوليمبية.

وجاء اختيار مهند مجدي لعضوية اللجنة؛ كونه بطلًا سابقًا للعالم في اللعبة 4 مرات، ويملك خبرات كبيرة اكتسبها من عضوية مجلس إدارة الأهلي، وكذلك مشاركاته السابقة في وضع لوائح بعض الاتحادات الرياضية ممثلا عن النادي الأهلي.

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وتضم اللجنة في عضويتها مهند مجدي والمستشار زكريا عبدالعزيز، مساعد النائب العام ورئيس اتحاد الكاراتيه الأسبق كممثل قانوني فيما يخص وضع اللائحة، والدكتور أشرف صبحي، نائب وزير الشباب والرياضة السابق والحكم السابق باتحاد الكاراتيه، وهو أكاديمي متخصص في اللوائح، بالإضافة إلى نبيل مصطفى، المدير التنفيذي للاتحاد وصاحب الخبرات الإدارية الكبيرة.

وقد أكد مهند مجدي أن اللجنة المشكلة سوف تقدم توصيات ومقترحات مهمة تساهم في خروج لائحة اتحاد الكاراتيه بشكل يتماشى مع ميثاق اللجنة الأوليمبية، ويساهم بشكل كبير في تطور اللعبة خلال الفترة المقبلة.