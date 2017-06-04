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طاهر: لم تصلنا أي عروض لكوليبالي وتقدمنا بشكوى للفيفا

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طاهر: لم تصلنا أي عروض لكوليبالي وتقدمنا بشكوى للفيفا طاهر: لم تصلنا أي عروض لكوليبالي وتقدمنا بشكوى للفيفا

التحرير

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أكد محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أكد أنه تم التقدم بشكوى رسمية ضد الإيفواري سليماني كوليبالي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خلال الساعات الماضية بعدما سافر اللاعب بدون إذن؛ وذلك حفاظًا على حقوق الأهلي.

وأوضح طاهر أنه تم تكليف المستشار حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للنادي، وعصام سراج الدين المدير التجاري والتعاقدات خلال الأيام الماضية بإعداد ملف شامل عن كل ما يخص اللاعب، وتم إرساله لـ«الفيفا»؛ حفاظا على حقوق النادي.

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وشدد طاهر على أن موقف الأهلي قوي في تلك القضية، خاصة أن اللاعب حصل على كل مستحقاته المالية، ولم يتعرض لأي شيء يجعله يقدم على تلك الخطوة، ومن ثم فإن الأهلي سوف يكمل المشوار للنهاية ويسير في طريقه عبر القنوات الشرعية للحفاظ على حقوق النادي. 

كما نفى ما تردد خلال الأيام الماضية حول تلقي الأهلي عروضا من قبل بعض الأندية الإنجليزية لضم كوليبالي، مؤكدًا أن الأهلي لم يتلق أية عروض رسمية منذ سفر كوليبالي بدون إذن، وأنه فقط تلقى مكالمة هاتفية من وكيل أعمال اللاعب ينقل فيها رغبته في فسخ تعاقده مع النادي.

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التحرير

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