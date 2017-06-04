القضاء الإداري يؤجل دعوى إثبات نسب طفلة لأب سعودي لـ3 يوليو
القضاء الإداري يؤجل دعوى إثبات نسب طفلة لأب سعودي لـ3 يوليو
01:45 م الأحد 04 يونيو 2017
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الأحد، تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامي وكيلا عن نهال محمد الطنطاوي مطالبا فيها بالزام مصلحة الأحوال المدنية، بتسجيل ابنتها الطفلة ليلي لأب سعودي يدعى بندر بن أحمد عبد الاه الدرويش واستخراج شهادة ميلاد لها، لجلسة ٣ يوليو المقبل لإعلان الزوج.
واختصمت الدعوى المسجلة برقم ٣٧٣٥٥ لسنة ٧٩ قضائية كلا من رئيس مصلحة المدنية المصرية ووزير الصحة والمواطن السعودي بندر بن احمد بن عبد الله الدرويش بصفته والد الطفلة.
وأكدت الدعوى أن إثبات نسب الطفلة حق مكفول لها كما أن زواج مقيمة الدعوى عرفيا بزوجها ثابت بالإضافة إلى ثبوت النسب قانونا بالمعاشرة الزوجية لكن والد الطفلة المطلوب إثبات نسبها ترك زوجته دون الاعتبار لحق ابنته أو دفع إيجار شقته.
وتابعت المدعية أن أحكام محكمة القضاء الإداري استقرت على إثبات النسب بالزواج العرفي كقرينة معتد بها.
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