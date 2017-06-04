تأجيل دعوى منع ظهور الشيخ سالم عبد الجليل إعلاميًا لـ 4 يوليو
تأجيل دعوى منع ظهور الشيخ سالم عبد الجليل إعلاميًا لـ 4 يوليو
01:43 م الأحد 04 يونيو 2017
منع ظهور الشيخ سالم عبد الجليل
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، يطالب فيها بإلزام رئيس مجلس الوزراء، وكافة الجهات المعنية بإصدار قرار بمنع ظهور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، على كافة وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة لجلسة 4 يوليو المقبل.
وقال صبري في دعواه إن تصريح الشيخ سالم عبد الجليل يعتبر غريب ومغرض، والذي يدل على أنه لديه مجموعة من الأفكار الغير مستقيمة، وهو ما دفعه ليخرج ويصف المسيحيين بالكفار، وأن العقيدة المسيحية عقيدة فاسدة وأن المسيحيين كفرة ومصيرهم جهنم".
أضاف صبري أن الجهد الذي يتم بذله باستمرار لنزع فتيل الطائفية وإشاعة قيم المحبة والسلام في بلادنا، يتم تدميره بسب هذه التصريحات التي تخرج من شيوخ سابقين بالأوقاف، مشيرًا إلى أن ما صرح به عبد الجليل، لا يوصف إلا أنه تحريض صارخ وواضح وجلي على الإرهاب.
لفت إلى أن جهود قواتنا المسلحة في مكافحة الإرهابيين لن تفيد أمام هذا الفكر المتدني.
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