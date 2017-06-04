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تأجيل دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن أبناء محمد مرسي لـ 4 يوليو

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن أبناء محمد مرسي لـ 4 يوليو

01:35 م الأحد 04 يونيو 2017

تأجيل دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن أبناء محمد مرسي لـ 4 يوليو

إسقاط الجنسية المصرية عن أبناء محمد مرسي

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الأحد، تأجيل الدعوى بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي، لجلسة 4 يوليو.

ونصت الدعاوى التي تقدم بها طارق محمود أن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي نجلي الرئيس الأسبق، والذين يحملا الجنسية الامريكية دون الحصول على أذن مسبق من المصرية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنه 1975 والتي اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية بعد تقدم المقام ضدهم الدعاوى عن رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المصرية وهو ما لم يقوما به بل تجنسوا بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية دون موافقة الحكومة المصرية وهو الأمر المؤدى الى إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقا لنص المادة سالفة الذكر.

وأضاف محمود أن المادة الاولى من الدستور الأمريكي تسمح بالتجنس بالجنسية الأمريكية بشرط التنازل عن الولاء والانتماء للدولة الأخرى الحامل الشخص لجنسيتها وهو ما يجعل انتماء وولاء المقام ضدهم الدعاوى الي الولايات المتحدة الامريكية بموجب قسم الولاء الذي اكتسبا به الجنسية الأمريكية.

وأكد محمود بأن كافة تلك الأمور هي ما أدت بنا لرفع هذه الدعاوى لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عنهما بعد تجنسها بالجنسية الأمريكية دون موافقة الجهات المختصة المصرية بالمخالفة للقانون المصري.

وأوضح محمود بأن هذا يؤكد ولاء المقام ضدهم الدعاوى وهم نجلي الرئيس المعزول محمد مرسي للولايات المتحدة الأمريكية والتى تشترط أن يتنازل مكتسب جنسيتها عن ولائه وانتماءه للبلد الاخر وهى الدولة المصرية . وذلك خلال مراسم تقلدهما للجنسية الأمريكية والتى أقسما فيها على الولاء لأمريكا، مؤكداً في دعواه بأن أسامة مرسي والشيماء مرسي لا يستحقا أن يكونا حاملين للجنسية المصرية وأن جميع الأحداث السابق سردها تؤكد عدم استحقاقهما لحمل الجنسية المصرية .

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