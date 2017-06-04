بالصور.. طلاب الثانوية بسوهاج: امتحان العربي خلا من الأسئلة التعجيزية
بالصور.. طلاب الثانوية بسوهاج: امتحان العربي خلا من الأسئلة التعجيزية
01:48 م الأحد 04 يونيو 2017
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سوهاج – عمار عبد الواحد:
أعرب غالبية طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، عن سهولة امتحان مادة اللغة العربية، اليوم الأحد، واصفين إياه بأنه في متناول الطالب المتوسط، وخالٍ من الأسئلة التعجيزية.
فيما اشتكى عدد قليل من الطلاب من طول الامتحان، وأنهم كانوا في حاجة لوقت أطول للامتحان من الوقت المحدد.
من جانبه قال محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنهم لم يرصد أي حالات غش أو أعمال من شأنها تعكير صفو سير عملية الامتحانات في مادة اللغة العربية باليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة، وأنه لم يتم رصد أي حالات تسريب لورقة الامتحان من أي مدرسة على مستوى المحافظة.
وأوضح "حسام" أن غرفة العمليات المشكلة من وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ومساعد مدير الأمن والمستشار العسكري للمحافظة ومدير أمن مديرية التربية والتعليم ومدير عام التعليم العام تتابع اللجان على مستوى 11 إدارة تعليمية لتلاشي أي أشياء من شأنها تعطيل عملية الامتحانات أو التـأثير عليها.
كان 20 ألف و826 طالباً وطالبة قد أدوا امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة، في التاسعة صباح اليوم الأحد، موزعين على 62 لجنة امتحانية.
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