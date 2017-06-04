أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. طلاب الثانوية بسوهاج: امتحان العربي خلا من الأسئلة التعجيزية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. طلاب الثانوية بسوهاج: امتحان العربي خلا من الأسئلة التعجيزية

01:48 م الأحد 04 يونيو 2017

  • عرض 9 صورة

    7cc4e07674.jpg

  • عرض 9 صورة

    b430b8cd48.jpg

  • عرض 9 صورة

    1f2111e7c6.jpg

  • عرض 9 صورة

    1d9b8b64f1.jpg

  • عرض 9 صورة

    eec15dff3d.jpg

  • عرض 9 صورة

    b3f699b056.jpg

  • عرض 9 صورة

    4d4def657e.jpg

  • عرض 9 صورة

    a9ca83c860.jpg

  • عرض 9 صورة

    579c201c27.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. مشادات بين أولياء أمور ومسئولي لجنة

الألبوم التالى

بالصور.. مشادات بين أولياء أمور ومسئولي لجنة "ثانوية" في كفر الشيخ

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعرب غالبية طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، عن سهولة امتحان مادة اللغة العربية، اليوم الأحد، واصفين إياه بأنه في متناول الطالب المتوسط، وخالٍ من الأسئلة التعجيزية.

فيما اشتكى عدد قليل من الطلاب من طول الامتحان، وأنهم كانوا في حاجة لوقت أطول للامتحان من الوقت المحدد.

من جانبه قال محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنهم لم يرصد أي حالات غش أو أعمال من شأنها تعكير صفو سير عملية الامتحانات في مادة اللغة العربية باليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة، وأنه لم يتم رصد أي حالات تسريب لورقة الامتحان من أي مدرسة على مستوى المحافظة.

وأوضح "حسام" أن غرفة العمليات المشكلة من وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ومساعد مدير الأمن والمستشار العسكري للمحافظة ومدير أمن مديرية التربية والتعليم ومدير عام التعليم العام تتابع اللجان على مستوى 11 إدارة تعليمية لتلاشي أي أشياء من شأنها تعطيل عملية الامتحانات أو التـأثير عليها.

كان 20 ألف و826 طالباً وطالبة قد أدوا امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة، في التاسعة صباح اليوم الأحد، موزعين على 62 لجنة امتحانية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. مشادات بين أولياء أمور ومسئولي لجنة

    بالصور.. مشادات بين أولياء أمور ومسئولي لجنة "ثانوية" في كفر الشيخ

    أخبار
  • بالصور- شكاوى من صعوبة أسئلة النحو بالأقصر.. وطالب:

    بالصور- شكاوى من صعوبة أسئلة النحو بالأقصر.. وطالب: "شاومينج" خدعنا

    أخبار
  • بالصور.. طلاب الثانوية بالوادي الجديد:

    بالصور.. طلاب الثانوية بالوادي الجديد: "البوكليت" سهل وامتحان العربي

    أخبار
  • نقل طالبة بالثانوية في سوهاج للمستشفى.. و

    نقل طالبة بالثانوية في سوهاج للمستشفى.. و"التعليم": لم نرصد حالات غش

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • حكاية أب مات بحثا عن جثمان ابنه:

    حكاية أب مات بحثا عن جثمان ابنه: "محدش راضي يطلع جثته ولا شهادة وفاته"أخبار

  • التعليم تعترف بتداول شاومينج لامتحان اللغة العربية في

    التعليم تعترف بتداول شاومينج لامتحان اللغة العربية في "الثانوية"أخبار

  • رواد

    رواد "شاومينج" بعد تداول الامتحان: "اللي بينجح بالغش بيروح يسقط فيأخبار

  • قياديان بقبيلة الترابين: ضبطنا 3 تكفيريين وصفينا 15 فلسطينيا جنوب رفح

    قياديان بقبيلة الترابين: ضبطنا 3 تكفيريين وصفينا 15 فلسطينيا جنوب رفحأخبار

  • لماذا تدفع الصين المسلمين دون الـ 16 عامًا إلى تغيير أسمائهم؟

    لماذا تدفع الصين المسلمين دون الـ 16 عامًا إلى تغيير أسمائهم؟أخبار

  • الشرطة البريطانية: مقتل 9 أشخاص بينهم 3 من المهاجمين في اعتداءات لندن

    الشرطة البريطانية: مقتل 9 أشخاص بينهم 3 من المهاجمين في اعتداءات لندنأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى

بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن

بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن

واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين

واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين

محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه

محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه