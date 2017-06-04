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بالصور.. مشادات بين أولياء أمور ومسئولي لجنة "ثانوية" في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مشادات بين أولياء أمور ومسئولي لجنة "ثانوية" في كفر الشيخ

01:47 م الأحد 04 يونيو 2017

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بالصور.. طلاب الثانوية بسوهاج: امتحان العربي خلا من الأسئلة التعجيزية

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بالصور.. طلاب الثانوية بسوهاج: امتحان العربي خلا من الأسئلة التعجيزية

كفر الشيخ - إسلام عمار

شهدت لجنة مدرسة الشهيد أنور الصيحى بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأحد، مشادات كلامية بين أولياء أمور ومسئولي اللجنة، عقب انتهاء الفترة الأولى لامتحان مادة اللغة العربية.

وتبين أن أسباب المشادة، تتعلق بعدم سماح مسئولى اللجنة، بخروج الطلاب خارج اللجان، والالتقاء بأولياء أمورهم، واستمرارهم فى أماكنهم باللجنة، والتجول فقط في ساحتها قبل بدء امتحان الفترة الثانية.

ودعا عدد من أولياء الأمور، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بضرورة النظر، فى نظام منع الطلاب أبنائهم من الخروج والالتقاء بهم، للاطمئنان عليهم، وللشد من أزرهم، مراعاة لحالة القلق التى يعيشونها على أبنائهم.

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