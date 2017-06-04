بالصور- شكاوى من صعوبة أسئلة النحو بالأقصر.. وطالب: "شاومينج" خدعنا

الأقصر – محمد محروس:

اشتكى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، من صعوبة أسئلة النحو بامتحان اللغة العربية بعد خروجهم من اللجان، ظهر اليوم الأحد.

وقال إسلام أحمد، الطالب بمدرسة خالد ابن الوليد الثانوية، إن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط باستثناء أسئلة النحو التي كان بعضها غير واضح.

فيما قال يوسف جمال، الطالب بالمدرسة ذاتها أن صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" خدعتنا حيث إنها نشرت أوراق امتحان غير صحيح وادعت أنه امتحان اللغة العربية على غير الحقيقة.

من جانبه قال طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إن المديرية لم تتلقي أية شكاوى حتى الآن بخصوص امتحانات الثانوية العامة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إلى أن المديرية وفرت أجهزة للكشف عن الهاتف المحمول والمعادن في إطار سبل منع الغش داخل لجان الامتحانات.

وأضاف: المديرية تمكنت من توفير جميع الإمكانات اللازمة لتهيئة مناخ مناسب للطلاب والملاحظين بما يكفل سير الامتحانات دون أي معوقات وأن هناك لجان تفتيشية بمختلف مراكز المحافظة لمتابعة سير الامتحانات بالمدارس.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إلى تشكيل غرف عمليات على مستوى الإدارات الست يجرى ربطها بالمديرية لتلقي شكاوى الطلاب أو أي ملاحظات في هذا الصدد وكذلك إنهاء الاستعدادات اللازمة لتأمين اللجان ونقل الأسئلة بالتنسيق مع مديرية الأمن وتوفير سيارات الإسعاف والرعاية الصحية بالتنسيق مع مديرية الصحة.