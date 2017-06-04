بالصور- شكاوى من صعوبة أسئلة النحو بالأقصر.. وطالب: "شاومينج" خدعنا
بالصور- شكاوى من صعوبة أسئلة النحو بالأقصر.. وطالب: "شاومينج" خدعنا
01:40 م الأحد 04 يونيو 2017
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. طلاب الثانوية بسوهاج: امتحان العربي خلا من الأسئلة التعجيزية
الأقصر – محمد محروس:
اشتكى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، من صعوبة أسئلة النحو بامتحان اللغة العربية بعد خروجهم من اللجان، ظهر اليوم الأحد.
وقال إسلام أحمد، الطالب بمدرسة خالد ابن الوليد الثانوية، إن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط باستثناء أسئلة النحو التي كان بعضها غير واضح.
فيما قال يوسف جمال، الطالب بالمدرسة ذاتها أن صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" خدعتنا حيث إنها نشرت أوراق امتحان غير صحيح وادعت أنه امتحان اللغة العربية على غير الحقيقة.
من جانبه قال طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إن المديرية لم تتلقي أية شكاوى حتى الآن بخصوص امتحانات الثانوية العامة.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إلى أن المديرية وفرت أجهزة للكشف عن الهاتف المحمول والمعادن في إطار سبل منع الغش داخل لجان الامتحانات.
وأضاف: المديرية تمكنت من توفير جميع الإمكانات اللازمة لتهيئة مناخ مناسب للطلاب والملاحظين بما يكفل سير الامتحانات دون أي معوقات وأن هناك لجان تفتيشية بمختلف مراكز المحافظة لمتابعة سير الامتحانات بالمدارس.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إلى تشكيل غرف عمليات على مستوى الإدارات الست يجرى ربطها بالمديرية لتلقي شكاوى الطلاب أو أي ملاحظات في هذا الصدد وكذلك إنهاء الاستعدادات اللازمة لتأمين اللجان ونقل الأسئلة بالتنسيق مع مديرية الأمن وتوفير سيارات الإسعاف والرعاية الصحية بالتنسيق مع مديرية الصحة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. طلاب الثانوية بسوهاج: امتحان العربي خلا من الأسئلة التعجيزية
-
كنائس المنيا تنظم قداسات لطلبة الثانوية العامة
-
بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات "الثانوية العامة"
-
بـ"قراءة القرآن".. أولياء أمور الثانوية ينتظرون أبناءهم أمام اللجان
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
"مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور)أخبار
-
لأول مرة.. كتب وأفلام لـ"المكفوفين وضعاف السمع" على طائرات مصر للطيرانأخبار
-
السفير القطري في روسيا: علاقتنا بمصر قوية.. والتوترات الخليجية إلىأخبار
-
تعرف على الإجراءات الحكومية للحد من الزيادة السكانيةأخبار
-
ياسر جلال يودع "ظل الرئيس" قريبافنون
-
ترامب يطالب بتنفيذ حظر سفر مواطني ست دول مسلمة لأمريكا بعد هجوم لندنأخبار