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بالصور.. طلاب الثانوية بالوادي الجديد: "البوكليت" سهل وامتحان العربي طويل

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مصراوي Masrawy

بالصور.. طلاب الثانوية بالوادي الجديد: "البوكليت" سهل وامتحان العربي طويل

01:36 م الأحد 04 يونيو 2017

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بالصور.. طلاب الثانوية بسوهاج: امتحان العربي خلا من الأسئلة التعجيزية

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بالصور.. طلاب الثانوية بسوهاج: امتحان العربي خلا من الأسئلة التعجيزية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد عشرات الطلاب في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، سهولة الامتحانات بنظام "البوكليت"، ولكنهم عبروا عن استيائهم من طول أسئلة امتحانات اللغة العربية وقصر المدة الزمنية المخصصة للإجابة على أسئلة كل قسم.

أكد الطلاب، أن القسم الخاص بالنحو كان يحتاج وقتًا أطول للإجابة عليه، مؤكدين أن الامتحان كان يحتاج لأكثر من ثلاثة ساعات للإجابة على الأسئلة الخاصة به.

وكان طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، قد أدوا الامتحان في اليوم الأول في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

يشار إلى أن محافظة الوادي الجديد تضم هذا العام 1848 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية، موزعين على 10 لجان امتحانات بواقع 4 لجان بمركز الخارجة، و3 لجان بمركز الداخلة، ولجنة بالفرافرة ولجنة ببلاط ولجنة بمركز باريس، بالإضافة إلى وجود مركزين لتوزيع الأسئلة بالخارجة والداخلة.

كانت قد تسلمت محافظة الوادي الجديد أمس، أوراق أسئلة الامتحانات في الدفعة الأولى، وتم نقلها بطائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة إلى مركز توزيع الأسئلة، تحت حراسة مشددة من قوات الأمن، وأنه تمت مراعاة ظروف إجراء الامتحانات فى شهر رمضان، حيث ارتفاع درجات الحرارة والحرص على توفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، من خلال توفير وسائل التهوية والمبردات وتجهيز سيارات الإسعاف والأطباء والمسعفين أمام كل لجنة.

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