«حلاوة الدنيا» و«ظل الرئيس».. 7 مسلسلات مستوحاة من قصص حقيقية

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يغلب طابع القصة الواقعية على عدد من المسلسلات التي نشهدها في الموسم الرمضاني الجاري، والتي ينوه عنها صناعها قبل العرض للتأكيد على حقيقة أحداثها وواقعيتها، وتصبح مطورة بالحبكة الدرامية التي تشوق المشاهد لمتابعة الأحداث، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز الأعمال الدرامية المستوحاة من قصص ووقائع حقيقية في هذا الموسم..

1- أرض جو

قالت الفنانة غادة عبد الرازق في تصريحات صحفية سابقة، أن مسلسلها الجديد "أرض جو" قصته مأخوذة من أحداث واقعية لمضيفة الطائرة المنكوبة التي اضطرت إلى الهبوط في مطار "لارنكا" في قبرص، ويُشار إلى أنه أول عمل درامي يتناول حياة المضيفات وطاقم الطيران، حيث تجسد غادة فيه شخصية مضيفة طيران يتم اختطاف الطائرة التي تعمل على متنها ويستقلها فوق الـ200 راكب.

يشارك غادة بطولة "أرض جو" الفنان عباس أبو الحسن، هيثم شاكر، مراد مكرم، محمد كريم، وهو تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد جمعة.

2- الزيبق

يظهر على مقدمة مسلسل "الزيبق" أن قصته حقيقية مأخوذة من ملف المخابرات العامة المصرية، وهو الأمر الذي أكده الفنان كريم عبد العزيز في حوار سابق له بأحد المواقع الإخبارية، موضحًا أنه يقوم بشخصية شاب يعمل فني كاميرات يُدعى عمر صلاح الدين، مع الممثل شريف منير الذي يجسد شخصية ضابط بجهاز المخابرات المصرية، ويجند الأول لتنفيذ عملية مصرية، مشيراً إلى أنها نُفذت بالفعل في الفترة ما بين عامي 1998 و2003، والمعالجة الدرامية للمسلسل والإخراج للمؤلف خالد عبد الله.



3- حلاوة الدنيا

فاجأت الفنانة هند صبري جمهورها بظهور مصممة الأزياء "هبة" المريضة بسرطان الثدي الحقيقية، ومشاركتها ببطولة مسلسل "حلاوة الدنيا"، وهي تعاني من نفس المرض الذي يُساق عليه أحداث العمل، والذي يتناول قضية مرض السرطان وظهور بعض الحالات الحقيقية المصابة به وتحكي كيف تتعايش معه وتصاحبه.

ونشرت "هند" عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة لها مع هبة وأبطال المسلسل وعلّقت عليها: "بطلة حلاوة الدنيا.. ياسمين غيث (دور هبة).. متعافية الحمد لله من سرطان الثدي، كمية طاقة إيجابية وحب للحياة وعزيمة وجمال وموهبة علمونا الكثير في هذه المغامرة.. شكرًا ياسمين إنك علمتينا حلاوة الدنيا".

ويشارك "هند" في بطولة المسلسل الفنان ظافر عابدين وحنان مطاوع وأنوشكا وهاني عادل، والمسلسل من تأليف ورشة عمل تحت إشراف السيناريست تامر حبيب، وإخراج حسين المنياوي.

4- ظل الرئيس

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تحكي أحداث مسلسل "ظل الرئيس" عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرّض لها الرئيس السابق محمد حسني مبارك في "أديس أبابا" بأثيوبيا، ويجسد الفنان ياسر جلال شخصية الضابط السابق للحرس الجمهوري، الذي يتعرض هو الآخر لمحاولة اغتيال استهدفت زوجته ونجله.

"ظل الرئيس" بطولة الفنان محمود عبد المغني ودينا فؤاد وهنا شيحة وعلا غانم وعزت أبو عوف، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج أحمد سمير فرج.

5- الحالة ج

يناقش مسلسل "الحالة ج" بعض قضايا الفساد التي حدثت بالفعل في الواقع، وفقًا لما قاله مؤلف العمل السيناريست فايز رشوان في تصريحات صحفية سابقة، موضحًا أنه يعتبر أن البطل الحقيقي للعمل هو الفنان أحمد زاهر؛ كونه يجسد شخصية ضابط أمن دولة يكشف لغز جريمة قتل، ويشاركه في البطولة الفنانة حورية فرغلي وطارق عبد العزيز وأشرف زكي، والمسلسل من إخراج حسين شوكت.

6- كلبش

أوضحت بعض المشاهد بمسلسل "كلبش" اقتحام خلية إرهابية في صورة واقعية أقرب لحادث اقتحام منطقة "كرداسة" الشهير، والذي وقع بعد فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة عام 2013، ويجسد الفنان أمير كرارة بالمسلسل شخصية ضابط يقوم بمطاردة تلك الخلية.

يشارك كرارة في البطولة الفنان محمد لطفي، ريم مصطفى، محمد دياب، محمود البزاوي، والمسلسل مستوحى من قصة الكاتب يوسف حسن يوسف، والمعالجة الدرامية للسيناريست باهر دويدار، وهو إخراج بيتر ميمي.

7- غرابيب سود

ظهر تنويه في برومو مسلسل "غرابيب سود" قبل عرضه على الشاشات بشهر رمضان، يفيد بأنه مقتبس من أحداث واقعية

عن جماعة "داعش" الإرهابية، ويتناول روايات حقيقية لشخصيات عاشت بين تلك الجماعة الإرهابية، إلى جانب فضح شتى الأساليب التي ينتهجها التنظيم في انضمام الشباب إليهم لتجنيدهم في مختلف العمليات التفجيرية.

ويجمع المسلسل العديد من النجوم العرب، منهم الفنان سيد رجب، ودينا، والسوري محمد الأحمد، ورامز أمير، وهو تأليف لين فارس، وإخراج حسام قاسم الرنتيسي، وعادل أديب، وحسين شوكت.