إصابة مُسن وإطلاق أعيرة نارية في جلسة صلح بالساحل
إصابة مُسن وإطلاق أعيرة نارية في جلسة صلح بالساحل
01:28 م الأحد 04 يونيو 2017
إطلاق أعيرة نارية
كتب فتحي عمر وسامح غيث
أصيب مُسن بجروح سطحية أثناء انعقاد جلسة صلح بينه وبين ثلاثة آخرين بسبب أولوية لوجود خلافات سابقة على أولوية ركن سيارة بمنطقة الساحل .
تلقى ضباط قسم شرطة الساحل، بلاغًا بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بشارع رقم 10 دائرة القسم، وبالانتقال والفحص أمكن تحديد هوية طرفي المشاجرة، وأن الطرف أول هو "محمود.ش"، 62 سنة، بالمعاش ومصاب بجروح سطحية بالوجه والكتف، والطرف الثاني هم كل من "مراد.ي"، 42 سنة، تاجر ألبان، وضُبط بحوزته "فرد خرطوش"، و"مينا.ج"، 30 سنة، محاسب، و"يوسف.ش"، 23 سنة، طالب.
دلت التحريات بسابقة حدوث مشاجرة بين الطرفين بسبب أولوية ركن السيارة، وحال قيام أهالي المنطقة بالتوفيق والصلح بينهما قام الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول محدثًا ما به من إصابات وإطلاق أعيرة نارية في الهواء.
تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط الطرف الثاني، وضُبط بحوزتهم السلاح الناري والطلقات المضبوطة، وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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