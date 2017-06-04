نقل طالبة بالثانوية في سوهاج للمستشفى.. و"التعليم": لم نرصد حالات غش

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قال مصدر بغرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في سوهاج، اليوم الأحد، إنه جرى نقل طالبة بلجنة المدرسة الثانوية بنات بأخميم للمستشفى المركزي، في أثناء أدائها امتحان اللغة العربية المقررة، عقب إصابتها بحالة إعياء ودوران وصداع.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"مصراوي" إنه لم يرصدوا أي حالات غش أو أعمال من شأنها تعكير صفو سير عملية الامتحانات، وأنه لم يتم رصد أي حالات تسريب لورقة الامتحان من أي مدرسة على مستوى المحافظة.

وأوضح المصدر أن غرفة العمليات المُشكّلة من وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ومساعد مدير الأمن والمستشار العسكري للمحافظة ومدير الأمن ومديرية التربية والتعليم ومدير عام التعليم العام تتابع اللجان على مستوى 11 إدارة تعليمية، لتلاشي أي أشياء من شأنها تعطيل عملية الامتحانات أو التـأثير عليها.

كان 20 ألف و826 طالبا وطالبة بالثانوية العامة موزعين علي 62 لجنة، قد أدوا امتحان اللغة العربية، في التاسعة صباحًا.