أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

نقل طالبة بالثانوية في سوهاج للمستشفى.. و"التعليم": لم نرصد حالات غش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نقل طالبة بالثانوية في سوهاج للمستشفى.. و"التعليم": لم نرصد حالات غش

01:27 م الأحد 04 يونيو 2017

امتحانات الثانوية العامة

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قال مصدر بغرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في سوهاج، اليوم الأحد، إنه جرى نقل طالبة بلجنة المدرسة الثانوية بنات بأخميم للمستشفى المركزي، في أثناء أدائها امتحان اللغة العربية المقررة، عقب إصابتها بحالة إعياء ودوران وصداع.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"مصراوي" إنه لم يرصدوا أي حالات غش أو أعمال من شأنها تعكير صفو سير عملية الامتحانات، وأنه لم يتم رصد أي حالات تسريب لورقة الامتحان من أي مدرسة على مستوى المحافظة.

وأوضح المصدر أن غرفة العمليات المُشكّلة من وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ومساعد مدير الأمن والمستشار العسكري للمحافظة ومدير الأمن ومديرية التربية والتعليم ومدير عام التعليم العام تتابع اللجان على مستوى 11 إدارة تعليمية، لتلاشي أي أشياء من شأنها تعطيل عملية الامتحانات أو التـأثير عليها.

كان 20 ألف و826 طالبا وطالبة بالثانوية العامة موزعين علي 62 لجنة، قد أدوا امتحان اللغة العربية، في التاسعة صباحًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إغماء 3 طالبات

    إغماء 3 طالبات "ثانوي" في امتحان "العربي" بالمنوفية

    أخبار
  • كنائس المنيا تنظم قداسات لطلبة الثانوية العامة

    كنائس المنيا تنظم قداسات لطلبة الثانوية العامة

    أخبار

  • "تعليم الغربية": 4 حالات إغماء بين طلاب الثانوي في امتحان العربي

    أخبار
  • نقل طالب

    نقل طالب "ثانوي" لمستشفى الأحرار بالشرقية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

    التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامةأخبار

  • بالصور - السيسي بحفل إفطار المرأة المصرية: تحملتم النتائج

    بالصور - بحفل إفطار المرأة المصرية: تحملتم النتائج "الصعبة"أخبار

  • بالصور - جمهور رمضان صبحي يعلق على ضربه

    بالصور - جمهور رمضان صبحي يعلق على ضربه "روبي" في "رامز تحت الأرض"فنون

  • قياديان بقبيلة الترابين: ضبطنا 3 تكفيريين وصفينا 15 فلسطينيا جنوب رفح

    قياديان بقبيلة الترابين: ضبطنا 3 تكفيريين وصفينا 15 فلسطينيا جنوب رفحأخبار

  • 5 معلومات عن

    5 معلومات عن "ريحانة" عفريتة "كفر دلهاب"فنون

  • التعليم: حددنا هوية الطالب الذي صور امتحان اللغة العربية للثانوية

    التعليم: حددنا هوية الطالب الذي صور امتحان اللغة العربية للثانويةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعليم وتحسين أوضاع المعلمين

السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعليم وتحسين أوضاع المعلمين

السيسي يوجه الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمعلم

السيسي يوجه الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمعلم

القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان

القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان