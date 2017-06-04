رانييري يعود إلى «البريميرليج»

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ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن الإيطالي كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي السابق، أصبح المرشح الأبرز لقيادة فريق كريستال بالاس خلال الموسم القادم في «البريميرليج».

وكان رانييري قد تمت إقالته من تدريب ليستر سيتي في فبراير الماضي، بعد نتائجه السلبية مع الفريق والتي كادت أن تهوي بالثعالب إلى منطقة الهبوط، قبل أن يتولى كريج شكسبير تدريب الفريق وينقذه من تلك الأزمة.

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وكان سام ألاردايس مدرب بالاس السابق قد تقدم بإستقالته في نهاية الموسم الحالي، بعد أن قرر إعتزال حياة التدريب، ليضع الفريق اللندني المدرب الإيطالي ضمن أولوياته، خاصة بعد نجاحه الموسم الماضي بالفوز بلقب الدوري مع ليستر.

جدير بالذكر أن كريستال بالاس قد أنهى الموسم المنصرم في المركز الـ14 في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة.