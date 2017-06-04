«محرز وكومان» على رادار فينجر في «الميركاتو»

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يسعى الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، للتعاقد مع كلا من كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، ورياض محرز لاعب ليستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث قالت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية اليوم الأحد، أن فينجر أعد قائمة باللاعبين المطلوب قدومهم للفريق اللندني، وجاء في مقدمتهم كومان الذي لم يحظى بفرصة كافية للعب مع البافاري خلال الموسم الماضي، بالإضافة إلى محرز الذي أعلن نيته في الرحيل عن الثعالب هذا الصيف.

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كما يفاوض الجانرز عددًا من اللاعبين أبرزهم التركي أردا توران، لاعب برشلونة الإسباني، إلى جانب كليان مبابي نجم موناكو الفرنسي، وقد يتخلى فينجر في سبيل ذلك عن عدد كبير من اللاعبين على رأسهم كالون شامبرز وكيران جيبس.