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مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة «فان ديك»

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مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة «فان ديك» مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة «فان ديك»

التحرير

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن اقتراب فريق مانشستر سيتي، من الحصول على خدمات المدافع الهولندي، فيرجيل فان ديك، لاعب فريق ساوثهامتون.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الأحد، فإن إدارة السيتي، ستدفع مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات المدافع الهولندي.

وأوضح التقرير إن العديد من الأندية الإنجليزية، وعلى رأسها ليفربول وتشيلسي، أبدت اهتمامًا كبيرًا بضم فان ديك، إلا أن السيتي قد يجعله أغلى مدافع في العالم، وسيمنحه راتبا أسبوعيا بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني، بعقد يمتد لخمسة أعوام، وستتم الصفقة خلال الأسبوع المقبل.

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انضم فان ديك، إلى ساوثهامتون، قادمًا من نادي سيلتك الأسكتلندي، بمبلغ 15.7 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

الجدير بالذكر إن اللاعب شارك خلال الموسم المنقضي في 30 مباراة بجميع المنافسات، سجل خلالها 4 أهداف، واستطاع أن يفوز بـ96 كرة هوائية من أصل 128. 

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التحرير

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