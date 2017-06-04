«جريزمان» يؤكد: لن أرحل عن أتليتكو مدريد هذا الصيف

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أكد الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، على رغبته في البقاء هذا الموسم بين صفوف الروخي بلانكوس، وعدم إستجابته لأي من العروض المقدمة له خلال هذا الصيف.

وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن أن مانشستر يونايتد، يرغب بقوة في ضم اللاعب الفرنسي، ولكن قرار المحكمة الرياضية الدولية بمنع أتليتكو من التعاقدات هذا الموسم، جعل الفريق الإسباني، يرغب في الإبقاء على لاعبيه وعدم بيعهم لعدم إمكانية تعويضهم.

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وقال جريزمان، خلال مقابلة له مع التلفزيون الفرنسي: "لن أرحل عن أتليتكو هذا الصيف وسأبقى مع الفريق، الفريق يحتاجني".

جريزمان لعب 41 مباراة مع الروخي بلانكوس هذا الموسم في الدوري والكأس، استطاع خلالهم تسجيل 20 هدفًا.