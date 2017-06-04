أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

ميلان يسعى بقوة خلف جوهرة سيلتيك

Google+ Print
ميلان يسعى بقوة خلف جوهرة سيلتيك ميلان يسعى بقوة خلف جوهرة سيلتيك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت «سكاي سبورتس إيطاليا»، أن فريق ميلان، اقترب من ضم الفرنسي موسى ديمبلي، مهاجم سيلتيك الاسكتلندي، خلال الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقالت «سكاي سبورتس» أن ميلان يواجه منافسة قوية من بوروسيا دورتموند وتشيلسي، لكن الفريق الإيطالي هو من اتخذ خطوته الأولى لضم اللاعب الواعد على حد قولهم.

شاهد أيضا

وأضافت أن الروسونيري يرغبون هذا الموسم في تعزيز صفوف الفريق بمواهب شابة قوية، للمشاركة بقوة خلال منافسات الدوري الأوروبي الموسم القادم، حيث سيكون ديمبلي هو الصفقة الثالثة للميلان بعد انضمام ماتيو موساكيو لاعب فياريال، وفرانك كيسي لاعب أتلانتا.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ20 عامًا قد انضم إلى سيلتك قادمًا من فولام خلال الصيف الماضي بمبلغ 500 ألف جنيه إسترليني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المخابرات الأفغانية تتهم "شبكة حقاني" وباكستان بالوقوف وراء هجوم كابول

المخابرات الأفغانية تتهم "شبكة حقاني" وباكستان بالوقوف وراء هجوم كابول