ميلان يسعى بقوة خلف جوهرة سيلتيك

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ذكرت شبكة «سكاي سبورتس إيطاليا»، أن فريق ميلان، اقترب من ضم الفرنسي موسى ديمبلي، مهاجم سيلتيك الاسكتلندي، خلال الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقالت «سكاي سبورتس» أن ميلان يواجه منافسة قوية من بوروسيا دورتموند وتشيلسي، لكن الفريق الإيطالي هو من اتخذ خطوته الأولى لضم اللاعب الواعد على حد قولهم.

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وأضافت أن الروسونيري يرغبون هذا الموسم في تعزيز صفوف الفريق بمواهب شابة قوية، للمشاركة بقوة خلال منافسات الدوري الأوروبي الموسم القادم، حيث سيكون ديمبلي هو الصفقة الثالثة للميلان بعد انضمام ماتيو موساكيو لاعب فياريال، وفرانك كيسي لاعب أتلانتا.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ20 عامًا قد انضم إلى سيلتك قادمًا من فولام خلال الصيف الماضي بمبلغ 500 ألف جنيه إسترليني.