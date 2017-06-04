يوفنتوس يقترب من ضم حارس روما

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كشفت عدة تقارير صحفية بريطانية، عن اقتراب نادي يوفنتوس، من ضم البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى آرسنال والمعار إلى روما، خلال الإنتقالات الصيفية الحالية.

تشيزني ساهم في احتلال فريقه الإيطالي لوصافة الكالتشيو هذا الموسم، بعد أن استطاع المحافظة على نظافة شباكه في 14 مباراة.

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وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن يوفنتوس قريب من ضم تشيزني مقابل 14 مليون جنيه إسترليني، حيث أن الحارس البولندي سيكون الخيار المناسب لخلافة جيانلويجي بوفون، حارس عرين البيانكونيري، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

واختتمت الصحيفة قولها بأن وكيل أعمال تشيزني، سوف يتحدث مع آرسين فينجر، مدرب الجانرز، قبل الاتفاق النهائي مع يوفنتوس، ولكن الطرفان كانا في انتظار إنتهاء نهائي دوري الأبطال، والذي خسره اليوفي لصالح ريال مدريد، أمس السبت، بنتيجة 4-1.