ريال مدريد يصل إسبانيا متأخرًا بسبب أحداث لندن

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ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم الأحد، إن نادي ريال مدريد، وصل متأخرًا من مدينة كارديف الويلزية، للعاصمة الإسبانية،حيث أن الفريق وصل في السابعة من صباح اليوم بتوقيت مدريد، وكشفت الصحيفة إن سبب التأخير الأحداث الإرهابية التي شهدتها العاصمة الإنجليزي لندن أمس.

وتوج الفريق الملكي أمس ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن تغلب على نظيره يوفنتوس بنتيجة 4-1، ليحقق اللقب الثاني عشر في البطولة.

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وقالت الصحيفة، إن ريال مدريد، وصل إلى مطار كارديف في الثانية والنصف صباحًا، ولكن تأخر إقلاع الطائرة إلى الرابعة صباحًا ليصل الفريق في السابعة صباح اليوم.

وأوضحت الصحيفة أنّ احتفالات ريال مدريد، لن تنطلق صباح اليوم كالمعتاد ولكنها ستبدأ في السابعة إلا الربع مساءً بتوقيت مدريد، من ساحة "بوريتا ديل سول"، ثم احتفال داخل دار البلدية في السابعة والنصف مساءً، وبعدها ينطلق الفريق إلى ساحة "سيبيليس" حيث تقام احتفالات الملكي بالبطولات، قبل التوجه في حافلة مكشوفة إلى ملعب "سانتياجو برنابيو".