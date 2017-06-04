تنديد دولي واسع بهجمات لندن

مصراوي Masrawy

كتبت - رنا أسامة:

ندد زعماء وقادة دول العالم بالهجمات الإرهابية التي ضربت عاصمة الضباب (لندن) الليلة الماضية، وأوقعت 7 قتلى وعشرات المصابين.

ففي الولايات المتحدة، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعاطفًا كبيرًا مع لندن، وبعث برسالة دعم لبريطانيا، وقال في تغريدة على حسابه على موقع تويتر: "الولايات المتحدة ستفعل كل ما باستطاعتها القيام به لمساعدة لندن والمملكة المتحدة، سنكون بجانبكم -نحن معكم. فليرعاكم الله".

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا أكّدت فيه أن "الولايات المتحدة تدين الهجمات الجبانة التي استهدفت المدنيين الأبرياء في لندن مساء اليوم".

وقال هيذر نويرت المتحدث باسم الوزارة إن "الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة للمملكة المتحدة حال طلبت ذلك"، مؤكدًا على تضامن الشعب الأمريكي مع نظيره البريطاني.

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فأكّد أن فرنسا تقف إلى جانب بريطانيا في أعقاب هجوميّ لندن، وقال في تغريدة على تويتر: "في ضوء هذه المأساة الجديدة، فرنسا إلى جانب بريطانيا أكثر من أي وقت مضى. تعاطفي مع الضحايا وأحبائهم".

وأدان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الهجمات، واصفًا إيّاها بـ"الصادمة"، وقال في بيان عقب عودته من أوروبا: "الهجمات في لندن صادمة ومحزنة. ونحن ندينها.. وقلبي مع أسر المتوفيين ودعائي للمصابين".

من جانبه، قال رئيس وزراء استراليا "مالكولم تورنبول": "إننا نصلي ونعرب عن تضامنا اليوم كما هو الحال دائما مع شعب بريطانيا، في ضوء الهجمات الإرهابية الصادمة في لندن".

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن مواساته وتعازيه للشعب البريطاني. وقال المتحدث الرسمي باسمه، ديميتري بيسكوف بيسكوف: "يعرب بوتين عن تعازيه العميقة للبريطانيين، ويدين العمل الإرهابي الذي وقع قبل ساعات في لندن، وسيرسل الرئيس في أقرب وقت برقية تعزية لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي".

وفي تغريدة كتبها رئيس الوزراء الهولندي "مارك روت" هذا الصباح، على تويتر، قال إن" لندن تنوح بعد هجوم جبان آخر، ونحن ننوح معها، وقلوبنا مع الضحايا والناجين".

من جهتها، أدانت مصر بأشد العبارات حادثيّ لندن. وأعربت وزارة الخارجية في بيان اليوم الأحد، عن تعازيها لحكومة وشعب بريطانيا. وأضافت أن هذا الحادث يمثل حلقة جديدة في سلسلة العمليات الإرهابية التي شهدتها العديد من المدن حول العالم مؤخرا.

كما أدان الأزهر الشَّريف الهجومين، ووصفها بـ"العمل الإجرامي".

فيما قالت رئيسة وزراء إسكتلندا "نيكولا ستورجن" إنها "أنباء مروعة من لندن.. أتعاطف مع جميع هؤلاء المتضررين".

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تعاطفها وتضامنها مع البريطانيين. وأكّدت على أن ألمانيا تساند بشكل حازم وصارم الجانب البريطاني في القتال ضد الإرهابيين.

كانت حافلة دهست عددا من المشاة على جسر "لندن بريدج" بوسط العاصمة البريطانية مساء السبت، وترجل مسلحون من الحافلة ليطعنوا عددا من الأشخاص في سوق شهيرة مجاورة.

وقالت الشرطة البريطانية إن حادثتي الدهس والطعن أسفرا عن مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 48 آخرين. وأوضحت الشرطة أنها قتلت المشتبه بهم الثلاثة بعد 8 دقائق من تلقي بلاغ بوقوع عملية الدهس.