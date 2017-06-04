أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. السيطرة على حريق في شادر خضروات بأسوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. السيطرة على حريق في شادر خضروات بأسوان

01:09 م الأحد 04 يونيو 2017

أسوان - إيهاب عمران:

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان، اليوم الأحد، على حريق شب في شادر لبيع الخضر بمدينة أدفو دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان إخطارًا من مدير الحماية المدنية العميد أشرف عتريس، بنشوب حريق في شادر "الخضار" بمدينة أدفو، بسبب حدوث ماس كهربائي.

جرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق، وجارٍ حصر الخسائر، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى

بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن

بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن

واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين

واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين

محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه

محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه