بالصور.. السيطرة على حريق في شادر خضروات بأسوان

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أسوان - إيهاب عمران:

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان، اليوم الأحد، على حريق شب في شادر لبيع الخضر بمدينة أدفو دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان إخطارًا من مدير الحماية المدنية العميد أشرف عتريس، بنشوب حريق في شادر "الخضار" بمدينة أدفو، بسبب حدوث ماس كهربائي.

جرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق، وجارٍ حصر الخسائر، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

