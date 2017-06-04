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«دينية البرلمان» تنعي «الراوي»: ما قدمه لنشر قيم الإسلام السمحة مسجل بحروف من نور

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«دينية البرلمان» تنعي «الراوي»: ما قدمه لنشر قيم الإسلام السمحة مسجل بحروف من نور «دينية البرلمان» تنعي «الراوي»: ما قدمه لنشر قيم الإسلام السمحة مسجل بحروف من نور

التحرير

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أصدرت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، بيانًا منذ قليل، نعت فيه العالم الكبير الدكتور محمد محمد الراوي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي وافته المنية أول أمس الجمعة عن عمر يناهز 89 عامًا.

وتقدمت اللجنة بخالص العزاء والمواساة لأسرة العالم والأزهر الشريف والأمة الإسلامية، مؤكدا أن الفقيد  أمضى حياته في خدمة الإسلام والدعوة، وسيظل ما قدمه من نشر قيم الإسلام السمحة في مسجل بحروف من نور.

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واختتمت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور محمد محمد الراوي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، درس وتخرج فى جامعة الأزهر الشريف، وولد في قرية "ريفا" محافظة أسيوط أول فبراير 1928، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة في القرية، وله العديد من المؤلفات الشهيرة منها : "الدعوة الإسلامية دعوة عالمية،  كلمة الحق في القرآن الكريم - موردها ودلالتها، حديث القرآن عن القرآن، القرآن الكريم والحضارة المعاصرة، القرآن والإنسان، الرسول في القرآن الكريم، الرضا، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كان خلقه القرآن،  المرأة في القرآن الكريم".

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التحرير

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