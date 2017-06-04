رئيس «الشئون العربية بالبرلمان»: عضوية الكويت بمجلس الأمن أثلج صدور العرب جميعًا

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علق اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على انتخاب دولة الكويت كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي، قائلا: "لقد أثلج صدورنا وصدور العرب جميعًا، أن تكون دولة الكويت الممثل العربى فى هذه المنظمة الدولية الهامة وتخلف مصر فى شغل هذا المقعد، فلا ينقطع الصوت العربى فى أحد أهم المحافل الدولية سواء كانت مصر على مدار العامين السابقين قد أثرت مجلس الأمن بوجودها المميز ومساهمتها فيما صدر من قرارات ذات أهمية حاسمة".

وأوضح الجمال، فى تصريح له أنه على ثقة أن الكويت بكل تاريخها وسجلها السياسى والدبلوماسى المنفتح والمعتدل سيكون لها أبلغ الأثر فى طرح ومناقشة كافة القضايا الدولية والإقليمية والقارية بشكل متوازن وعادل وفى ظل التحديات الدولية الضخمة التى تواجه المنظمة الدولية، لافتًا إلى أن دور مجلس الأمن خلال الفترة القادمة سيكون ذا أثر بالغ فى مجريات السياسة الدولية وحلول أزمات الصراعات فى مناطق كثيرة، لاسيما الشرق الأوسط وأن الكويت سيكون لها دورها الفاعل فى كل تلك الآليات.

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