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«الزراعة» تنتهي من إعداد 3.5 ملايين «كارت فلاح».. والتسليم نهاية يونية

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«الزراعة» تنتهي من إعداد 3.5 ملايين «كارت فلاح».. والتسليم نهاية يونية «الزراعة» تنتهي من إعداد 3.5 ملايين «كارت فلاح».. والتسليم نهاية يونية

التحرير

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كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الانتهاء من إعداد 3.5 ملايين حائز لتطبيق مشروع الحيازة الإلكترونية، التي يطلق عليها كارت الفلاح المصري، واستخراج بطاقات الكارت، وذلك بعد مراجعة الاستمارات وتدقيق البيانات، واستيفاء الرقم القومي للحائز، على أن يتم إطلاق «كارت الفلاح» للاستخدام العملي نهاية الشهر الجاري وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد تقرير أصدرته وزارة الزراعة، الأحد، وتم عرضة على الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع كارت الفلاح يستهدف تدقيق البيانات والمساحات المنزرعة الفعلية، حيث تهدف تطبيق المنظومة التعامل مع رقم موحد للحيازة وربطة بالرقم القومي للحائز، لوصول الدعم لمستحقيه والحل الفوري لكل مشاكل مراحل الإنتاج والتداول الزراعي للمحاصيل.

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وأوضح التقرير أن المنظومة الجديد لكارت الفلاح تهدف إلى توفر قاعدة بيانات قومية دقيقة بجميع حيازات الأراضي الزراعية، وإمكانية اختزال المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به في قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة، والتدقيق، والمساهمة في حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة، وإتاحة التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقًا لسياسات الدعم التي تقررها الدولة.

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التحرير

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