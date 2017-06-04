بالصور.. ارتفاع الأسعار يفسد فرحة رمضان في سوهاج

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شهدت حركة البيع والشراء بأسواق محافظة سوهاج حالة من الركود خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان في ظل تأثر المواطنين بارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضي.

يقول أحمد بخيت، بائع عصائر، إن شهر رمضان كان بمثابة كنز ينتظرونه كل عام لجمع الأموال؛ لكن الأمر تبدل هذا العام مع الإقبال الضعيف مؤكدا: "كنا بنبيع كيس التمر أو السوبيا بجنيه، دلوقتي الأهالي بيعملوها في البيوت".

ويضيف حسن الأخميمي، بائع كنافة وقطائف، أن ارتفاع أسعار أجولة الدقيق تسبب في زيادة سعر الكنافة والقطائف الرمضانية، حيث سجل الكيلو 10 جنيهات بدلا من 5، مما يدفع الأهالي لشراء كميات محدودة: "الناس مش قادرة تجيب لحمة، فهل سيقبلون على الكنافة؟".

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ويؤكد مصطفي الشيمي، موظف بمديرية التربية والتعليم، أن راتبه لا يزيد على 2000 جنيه شهريا، ولديه 4 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، لافتا بأنه اضطر للسماح بعمل بعضهم في المحلات التجارية لمساعدته في توفير احتياجات المنزل خاصة في شهر رمضان.

وفي وقت سابق، افتتح الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، 15 معرضا ضمن مبادرة "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.