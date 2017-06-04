«التعليم» تعترف بتسريب امتحان اللغة العربية : «جارٍ ضبط الطالب خلال دقائق»

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تداولت صفحة «شاومينج يغشش ثانوية عامة»، صورًا أعلنت تسريبها من داخل لجان امتحانات اللغة العربية الذى يؤديه طلبة وطالبات الثانوية العامة، اليوم الأحد.

وقالت شاومينج فى منشور لها: «الامتحان كويس علشان الأهالى تطمن»، وأرفقت الصور المسربة بالمنشور.

من جهتها اعترفت وزارة التربية والتعليم بصحة بعض الأجزاء المسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إن هناك بعض الأجزاء المسربة حقيقية، وتعكف غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة على التحقيق فى واقعة التسريب وتتبع الطالب المتورط فى تصويرها.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت صباح اليوم الأحد، بامتحان اللغة العربية، وقد بلغ عدد المقيدين للعام الدراسى 675 ألفًا، و761 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد المتقدمين للامتحان 592 ألفًا، و474 طالب وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات من الحالات الخاصة منهم 455دمج، و8 من ضعاف البصر، و201 من المكفوفين، وبلغ إجمالى الطلبة المتقدمين لأداء الامتحان من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا 178 طالب وطالبة .