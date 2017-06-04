الزراعة: تخصيص مساحات لإقامة 1907 مشروع نفع عام
الزراعة: تخصيص مساحات لإقامة 1907 مشروع نفع عام
12:47 م الأحد 04 يونيو 2017
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب- أحمد مسعد:
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عدد مشروعات المنفعة العامة، التي تم الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي لإقامتها منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بلغت حوالي 1907 مشروعًا على مستوى الجمهورية.
وأشارت الوزارة، في بيانها الصادر اليوم الأحد، إلى أن المشروعات التي تم الموافقة عليها تتضمن حوالي 1183 مدرسة تعليم أساسي وثانوي فني وعام ومعهد أزهري، فضلًا عن 305 محطات صرف ومعالجة ومد خطوط للصرف الصحي في القرى بالمحافظات المختلفة.
وأوضح البيان، أن المشروعات التي تم الموافقة عليها تضمنت - أيضًا - 61 مركز شباب ونادي رياضي، و61 وحدة صحية وبيطرية وإسعاف وطب أسرة، و13 مبنى إداري ومجمع مصالح وخدمات، 8 مباني للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، فضلًا عن 29 محطة توزيع كهرباء وتخفيض الضغط، و9 مكاتب للبريد.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المشروعات السالفة تأتي في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة في خطط الدولة وتوجهاتها، في التيسير على المواطنين وإتاحة الخدمات لهم، خاصةً في المناطق النائية، والمساهمة أيضًا في علاج أزمة زيادة كثافة الفصول والطلب على زيادة عدد المدارس.
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