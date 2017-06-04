"تعليم الغربية": 4 حالات إغماء بين طلاب الثانوي في امتحان العربي

الغربية - مروة شاهين:

شهدت لجان امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، وقوع 4 حالات إغماء بين الطالبات بعد تسليمهمن ورقة امتحان اللغة الغربية.

حاولت سيارات الإسعاف، تقديم الإسعافات للطالبات داخل اللجان، لاستكمال الاجابة على الامتحان.

كانت غرفة عمليات الثانوية العامة، قد تلقت إخطار بإغماء "ش.م.ع" طالبة بلجنة مدرسة مؤسسة النصر بمركز ومدينة السنطة، والطالبة "د.ر.ع" 18 سنة داخل لجنة مدرسة حمزة بن عبد المطلب بإدارة شرق المحلة، والطالبة "إ.م.ج" بإحدى لجان قرية سبرباي مركز طنطا بإغماء.

كما نقلت الطالبة أسماء محمد إبراهيم عوض إلى مستشفى كفر الزيات العام، على إثر إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية أثناء أداء امتحان اللغة العربية داخل لجنة مدرسة كفر الزيات الثانوية بنات.

يذكر أن 28 ألفا و672 طالبا وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية أمام 96 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشرة في الغربية.