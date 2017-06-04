أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"تعليم الغربية": 4 حالات إغماء بين طلاب الثانوي في امتحان العربي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"تعليم الغربية": 4 حالات إغماء بين طلاب الثانوي في امتحان العربي

12:37 م الأحد 04 يونيو 2017

امتحانات الثانوية العامة

الغربية - مروة شاهين:

شهدت لجان امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، وقوع 4 حالات إغماء بين الطالبات بعد تسليمهمن ورقة امتحان اللغة الغربية.

حاولت سيارات الإسعاف، تقديم الإسعافات للطالبات داخل اللجان، لاستكمال الاجابة على الامتحان.

كانت غرفة عمليات الثانوية العامة، قد تلقت إخطار بإغماء "ش.م.ع" طالبة بلجنة مدرسة مؤسسة النصر بمركز ومدينة السنطة، والطالبة "د.ر.ع" 18 سنة داخل لجنة مدرسة حمزة بن عبد المطلب بإدارة شرق المحلة، والطالبة "إ.م.ج" بإحدى لجان قرية سبرباي مركز طنطا بإغماء.

كما نقلت الطالبة أسماء محمد إبراهيم عوض إلى مستشفى كفر الزيات العام، على إثر إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية أثناء أداء امتحان اللغة العربية داخل لجنة مدرسة كفر الزيات الثانوية بنات.

يذكر أن 28 ألفا و672 طالبا وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية أمام 96 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشرة في الغربية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نقل طالب

    نقل طالب "ثانوي" لمستشفى الأحرار بالشرقية

    أخبار
  • محافظ السويس يتدخل لحل أزمة تأخر 20 طالبة ثانوي عن الامتحانات

    محافظ السويس يتدخل لحل أزمة تأخر 20 طالبة ثانوي عن الامتحانات

    أخبار
  • بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات

    بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات "الثانوية العامة"

    أخبار
  • بالصور - نشطاء في كفر الشيخ يتداولون امتحان العربي المُسرب.. و

    بالصور - نشطاء في كفر الشيخ يتداولون امتحان العربي المُسرب.. و"التعليم":

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • تعرف على البنوك التي رفعت أسعار العائد بعد قرار المركزي بزيادة الفائدة

    تعرف على البنوك التي رفعت العائد بعد قرار المركزي بزيادة الفائدةأخبار

  • بالصور - جمهور رمضان صبحي يعلق على ضربه

    بالصور - جمهور رمضان صبحي يعلق على ضربه "روبي" في "رامز تحت الأرض"فنون

  • لأول مرة.. كتب وأفلام لـ

    لأول مرة.. كتب وأفلام لـ"المكفوفين وضعاف السمع" على طائرات للطيرانأخبار

  • تعرف على الإجراءات الحكومية للحد من الزيادة السكانية

    تعرف على الإجراءات الحكومية للحد من الزيادة السكانيةأخبار

  • الشرطة البريطانية: حادثا الدهس والطعن عملان إرهابيان

    الشرطة البريطانية: حادثا الدهس والطعن عملان إرهابيانأخبار

  • رمضان صبحي ينهال بالشتائم على رامز جلال في

    رمضان صبحي ينهال بالشتائم على رامز جلال في" رامز تحت الأرض"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصراوي × الجيم الحلقة 8

مصراوي × الجيم الحلقة 8

إعلامي كويتي: قطر تنفق على الإخوان في مصر وتمول إرسال الأسلحة إلى سيناء

إعلامي كويتي: قطر تنفق على الإخوان في مصر وتمول إرسال الأسلحة إلى سيناء

مسؤول بالآثار يشكك في نتائج دراسة تزعم أن جذور قدماء المصريين من بلاد الشام

مسؤول بالآثار يشكك في نتائج دراسة تزعم أن جذور قدماء المصريين من بلاد الشام

وفد حماس يغادر غزة للقاء مسؤولين مصريين

وفد حماس يغادر غزة للقاء مسؤولين مصريين